Глава ВОЗ назвал три условия для преодоления пандемии коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус рассказал, когда человечество сможет преодолеть пандемию коронавируса. Во время выступления на открытии Всемирной конференции здравоохранения в Берлине он назвал три главных условия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу главы ВОЗ.
По словам Гебреисуса, преодолеть пандемию коронавируса в мире удастся лишь тогда, когда:
Напомним, глава ВОЗ также призвал страны объединиться для преодоления коронавируса. По его мнению, завершить пандемию не удастся самостоятельно.
До этого глава ВОЗ заявлял, что мир имеет все инструменты для преодоления пандемии коронавируса.