RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Глава ВООЗ назвав три умови для подолання пандемії коронавірусу

Автор: Дмитро Левицький

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус розповів, коли людство зможе подолати пандемію коронавірусу. Під час виступу на відкритті Всесвітньої конференції охорони здоров'я в Берліні він назвав три головні умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку глави ВООЗ.

За словами Гебреісуса, подолати пандемію коронавірусу у світі вдасться лише тоді, коли:

  • постачання вакцин від COVID-19 по механізму COVAX буде пріоритетом;
  • країни "Великої двадцятки" виконають зобов'язання по розподілу вакцин;
  • розробники поділяться технологіями та ліцензіями, а право інтелектуальної власності скасують.

Нагадаємо, глава ВООЗ також закликав країни об'єднатися для подолання коронавірусу. На його думку, завершити пандемію не вдасться самотужки.

До цього глава ВООЗ заявляв, що світ має всі інструменти для подолання пандемії коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВООЗПандемія коронавірусу