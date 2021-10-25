Глава ВООЗ назвав три умови для подолання пандемії коронавірусу

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус розповів, коли людство зможе подолати пандемію коронавірусу. Під час виступу на відкритті Всесвітньої конференції охорони здоров'я в Берліні він назвав три головні умови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку глави ВООЗ.
За словами Гебреісуса, подолати пандемію коронавірусу у світі вдасться лише тоді, коли:
Нагадаємо, глава ВООЗ також закликав країни об'єднатися для подолання коронавірусу. На його думку, завершити пандемію не вдасться самотужки.
До цього глава ВООЗ заявляв, що світ має всі інструменти для подолання пандемії коронавірусу.