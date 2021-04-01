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Глава ВОЗ призвал передать COVAX 10 млн доз вакцины для нуждающихся стран

Новина українською → Четверг 01 апреля 2021 21:48
Глава ВОЗ призвал передать COVAX 10 млн доз вакцины для нуждающихся стран Фото: Тедрос Гебрейесус (who int)
Автор: Инна Собора

Глава Всемирной организации здравохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус обратился к мировому сообществу с просьбой передать 10 млн доз вакцины от коронавируса для нуждающихся стран. Вакцины должны быть переданы COVAX.

Об этом он сказал в обращении в четверг, сообщает прес-служба ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, эти вакцины позволили бы начать делать прививки в 20 странах, которые уже готовы начать вакцинацию, однако у них нет препарата.

"На прошлой неделе я обратился с настоятельной просьбой к странам, имеющим дозы вакцин, которые внесены в список ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, немедленно передать 10 миллионов доз COVAX", - напомнил глава ВОЗ.

Он также добавил, что попросил производителей помочь гарантировать, что страны смогут быстро сдать эти дозы.

"Я все еще надеюсь, что некоторые дальновидные и просвещенные лидеры помогут нам. Я знаю, что это трудное время для многих стран, поскольку число случаев заболевания и госпитализаций растет. Но, наоборот, именно тогда, когда число случаев растет, самое важное время для справедливого распределения вакцин и защиты медицинских работников и групп риска", - сказал Гебрейесус.

Ранее Соединенные Штаты, Австралия, Индия и Япония договорились поставить миллиард доз вакцины против коронавируса в Азию до 2022 года.

Напомним, программа доступа к вакцинам от коронавируса COVAX заявила во вторник, что до конца мая доставит 237 миллионов доз препарата AstraZeneca в 142 страны.

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