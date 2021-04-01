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Глава ВООЗ закликав передати COVAX 10 млн доз вакцини для нужденних країн

Новость на русском → Четвер 01 квітня 2021 21:48
Глава ВООЗ закликав передати COVAX 10 млн доз вакцини для нужденних країн Фото: Тедрос Гебрейесус (who int)
Автор: Инна Собора

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус звернувся до світової спільноти з проханням передати 10 млн доз вакцини від коронавіруса для нужденних країн. Вакцини повинні бути передані COVAX.

Про це він сказав у зверненні в четвер, повідомляє прес-служба ВООЗ.

За словами Гебрейесуса, ці вакцини дозволили б почати робити щеплення у 20 країнах, які вже готові почати вакцинацію, однак у них немає препарату.

"Минулого тижня я звернувся з наполегливим проханням до країн, що мають дози вакцин, які внесені в список ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негайно передати 10 мільйонів доз COVAX", - нагадав глава ВООЗ.

Він також додав, що попросив виробників допомогти гарантувати, що країни зможуть швидко здати ці дози.

"Я все ще сподіваюся, що деякі далекоглядні і освічені лідери допоможуть нам. Я знаю, що це важкий час для багатьох країн, оскільки число випадків захворювання і госпіталізацій зростає. Але, навпаки, саме тоді, коли число випадків зростає, найважливіше час для справедливого розподілу вакцин та захисту медичних працівників та груп ризику", - сказав Гебрейесус.

Раніше Сполучені Штати, Австралія, Індія і Японія домовилися поставити мільярд доз вакцини проти коронавіруса в Азію до 2022 року.

Нагадаємо, програма доступу до вакцин від коронавіруса COVAX заявила у вівторок, що до кінця травня доставить 237 мільйонів доз препарату AstraZeneca в 142 країни.

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