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Главам ОГА и Киева поручили обеспечить вакцинацию 80% персонала школ до 20 сентября

Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня в Офисе президента Украины состоялось селекторное совещание по вакцинации работников учебных заведений. Главам Киева и областей страны поручили обеспечить вакцинацию по крайней мере 80% работников образования хотя бы одной дозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

"Главы областных и Киевской городской государственных администраций должны обеспечить условия для вакцинации от COVID-19 по крайней мере одной дозой вакцины не менее 80% работников учебных заведений до 20 сентября 2021 года",- заявили в министерстве.

Это нужно для того, чтобы школы, детсады и вузы смогли работать после того, как в Украине будет усилен карантин.

"Для этого ОГА и КГГА должны организовать выезд мобильных бригад по иммунизации от COVID-19 к коллективам учебных заведений, а также провести разъяснительную работу среди коллективов этих учреждений о необходимости вакцинации", - пояснили в Минздраве.

Напомним, вчера Кабмин изменил условия для работы школ в "желтой" и "красных" зонах карантина.

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Министерство здравоохранения УкраиныВакцинацияКоронавирус