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Главам ОДА та Києва доручили забезпечити вакцинацію 80% персоналу шкіл до 20 вересня

Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні в Офісі президента України відбулася селекторна нарада щодо вакцинації працівників закладів освіти. Главам Києва та областей країни доручили забезпечити вакцинацію принаймні 80% працівників освіти хоча б одною дозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

"Голови обласних та Київської міської державних адміністрацій мають забезпечити умови для вакцинації від COVID-19 принаймні однією дозою вакцини щонайменше 80% працівників закладів освіти до 20 вересня 2021 року", - заявили в міністерстві.

Це потрібно для того, щоб школи, дитсадки та вузи змогли працювати після того, як в Україні буде посилено карантин.

"Для цього ОДА та КМДА мають організувати виїзд мобільних бригад з імунізації від COVID-19 до колективів закладів освіти, а також провести роз'яснювальну роботу серед колективів цих закладів про необхідність вакцинації", - пояснили в МОЗ.

Нагадаємо, вчора Кабмін змінив умову для роботи шкіл у "жовтій" та "червоних" зонах карантину.

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