Главнокомандующий ВСУ Хомчак вакцинировался от коронавируса

Вакцинацию проводили в военном госпитале.

"Для популяризации вакцинации и чтобы не тратить остаточные дозы вакцины, Министерство здравоохранения позволило прививать людей, которые своим примером могут способствовать повышению доверия к иммунизации", - говорится в сообщении о вакцинации Хомчака.

В то же время отмечается, что военнослужащие, которые принимают участие в ООС имеют право на первоочередное прививки.

В целом, по состоянию на 8 апреля, первую дозу вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) получили 31 555 военнослужащих.