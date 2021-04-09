UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Главнокомандующий ВСУ Хомчак вакцинировался от коронавируса

Автор: Инна Собора

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак вакцинировался от COVID-19. Прививку он сделал вместе с военнослужащими одной из бригад в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Вакцинацию проводили в военном госпитале.

"Для популяризации вакцинации и чтобы не тратить остаточные дозы вакцины, Министерство здравоохранения позволило прививать людей, которые своим примером могут способствовать повышению доверия к иммунизации", - говорится в сообщении о вакцинации Хомчака.

В то же время отмечается, что военнослужащие, которые принимают участие в ООС имеют право на первоочередное прививки.

В целом, по состоянию на 8 апреля, первую дозу вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) получили 31 555 военнослужащих.

Напомним, в Украине две дозы вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 получили 5 человек. 352 142 граждан получили первую прививку.

По прогнозам Минздрава, количество больных коронавирус в Украине будет расти в последующие 10 дней. Суточный прирост новых зарегистрированных случаев может достигнуть за это время 30 тысяч человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Руслан ХомчакВооруженные силы Украинывакцинация
Читайте также
Украинских священников вакцинируют от COVID на втором этапе вместе с соцработникми
Хомчак: сотрудничество Украина-НАТО носит исключительно мирный характер
Прогноз погоды