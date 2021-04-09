Главнокомандующий ВСУ Хомчак вакцинировался от коронавируса

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак вакцинировался от COVID-19. Прививку он сделал вместе с военнослужащими одной из бригад в районе проведения операции Объединенных сил.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Вакцинацию проводили в военном госпитале.
"Для популяризации вакцинации и чтобы не тратить остаточные дозы вакцины, Министерство здравоохранения позволило прививать людей, которые своим примером могут способствовать повышению доверия к иммунизации", - говорится в сообщении о вакцинации Хомчака.
В то же время отмечается, что военнослужащие, которые принимают участие в ООС имеют право на первоочередное прививки.
В целом, по состоянию на 8 апреля, первую дозу вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) получили 31 555 военнослужащих.
Напомним, в Украине две дозы вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 получили 5 человек. 352 142 граждан получили первую прививку.
По прогнозам Минздрава, количество больных коронавирус в Украине будет расти в последующие 10 дней. Суточный прирост новых зарегистрированных случаев может достигнуть за это время 30 тысяч человек.