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Головнокомандувач ЗСУ Хомчак вакцинувався від коронавіруса

Автор: Инна Собора

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак вакцинувався від COVID-19. Щеплення він зробив разом з військовослужбовцями однієї з бригад в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Вакцинацію проводили у військовому госпіталі.

"Задля популяризації вакцинації та щоб не витрачати залишкові дози вакцини, Міністерство охорони здоров’я дозволило щеплювати людей, які своїм прикладом можуть сприяти підвищенню довіри до імунізації", - йдеться в повідомленні про вакцинацію Хомчака.

Водночас наголошується, що військовослужбовці, які беруть участь в ООС мають право на першочергове щеплення.

Загалом, станом на 8 квітня, першу дозу вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) отримали 31 555 військовослужбовців.

Нагадаємо, в Україні дві дози вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали 5 осіб. 352 142 громадян отримали перше щеплення.

За прогнозами МОЗу, кількість хворих на коронавірус в Україні буде зростати в наступні 10 днів. Добовий приріст нових зареєстрованих випадків може досягти за цей час 30 тисяч людей.

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Новини України Руслан ХомчакЗбройні сили Українивакцинація
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