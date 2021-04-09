Головнокомандувач ЗСУ Хомчак вакцинувався від коронавіруса

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак вакцинувався від COVID-19. Щеплення він зробив разом з військовослужбовцями однієї з бригад в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Про це повідомили у прес-центрі ООС.
Вакцинацію проводили у військовому госпіталі.
"Задля популяризації вакцинації та щоб не витрачати залишкові дози вакцини, Міністерство охорони здоров’я дозволило щеплювати людей, які своїм прикладом можуть сприяти підвищенню довіри до імунізації", - йдеться в повідомленні про вакцинацію Хомчака.
Водночас наголошується, що військовослужбовці, які беруть участь в ООС мають право на першочергове щеплення.
Загалом, станом на 8 квітня, першу дозу вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) отримали 31 555 військовослужбовців.
Нагадаємо, в Україні дві дози вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали 5 осіб. 352 142 громадян отримали перше щеплення.
За прогнозами МОЗу, кількість хворих на коронавірус в Україні буде зростати в наступні 10 днів. Добовий приріст нових зареєстрованих випадків може досягти за цей час 30 тисяч людей.