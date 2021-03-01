Главный инфекционист США заявил, что отдает предпочтение вакцине Johnson&Johnson

Главный инфекционист страны Энтони Фаучи заявил, что хотел бы привиться вакциной от COVID-19 производства компании Johnson & Johnson. Однако призвал американцев сделать прививку любой из трех одобренных в США вакцин.

Он заявил, что все три вакцины, которые были одобрены в США, хорошего качества. Фаучи призвал сделать прививку той, которая наиболее доступна для конкретного человека.

"Если вы пойдете, и там будет вакцина от Johnson & Johnson, то я бы привиться ею", - сказал главный инфекционист.

В США одобрены вакцины Pfizer / BioNTech и Moderna. Они требуют по две инъекции. Вакцину Johnson & Johnson одобрили последней. Она состоит из одной дозы.