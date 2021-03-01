Головний інфекціоніст США заявив, що надає перевагу вакцині Johnson&Johnson
Головний інфекціоніст країни Ентоні Фаучі заявив, що хотів би прищепитися вакциною від COVID-19 виробництва компанії Johnson & Johnson. Однак американців закликав зробити щеплення будь-якою із трьох схвалених у США вакцин.
Про це пише "Голос Америки".
Він заявив, що всі три вакцини, які були схвалені в США, хорошої якості. Фаучі закликав зробити щеплення тією, яка найбільш доступна для конкретної людини.
"Якщо ви підете, і там буде вакцина від Johnson & Johnson, то я б прищепився нею", - сказав головний інфекціоніст.
У США схвалені вакцини Pfizer / BioNTech і Moderna. Вони потребують по дві ін'єкції. Вакцину Johnson & Johnson схвалили останньою. Вона складається з однієї дози.
Раніше повідомлялося, що перші поставки в США нещодавно схваленої вакцини від коронавіруса Johnson & Johnson очікуються у вівторок.
Нагадаємо, 5 лютого компанія Johnson & Johnson подала заявку на дозвіл на екстрене використання своєї вакцини проти коронавіруса в США. Поставки готові були почати відразу ж після того, як отримають дозвіл.