Головний інфекціоніст США заявив, що надає перевагу вакцині Johnson&Johnson

Головний інфекціоніст країни Ентоні Фаучі заявив, що хотів би прищепитися вакциною від COVID-19 виробництва компанії Johnson & Johnson. Однак американців закликав зробити щеплення будь-якою із трьох схвалених у США вакцин.

Він заявив, що всі три вакцини, які були схвалені в США, хорошої якості. Фаучі закликав зробити щеплення тією, яка найбільш доступна для конкретної людини.

"Якщо ви підете, і там буде вакцина від Johnson & Johnson, то я б прищепився нею", - сказав головний інфекціоніст.

У США схвалені вакцини Pfizer / BioNTech і Moderna. Вони потребують по дві ін'єкції. Вакцину Johnson & Johnson схвалили останньою. Вона складається з однієї дози.