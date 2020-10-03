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У главы избирательного штаба Трампа тоже выявили коронавирус

Автор: РБК-Украина

Вслед за позитивным тестом на коронавирус у президента США Дональда Трампа диагноз подтвердился у главы его избирательного штаба Билла Степиена. Он намерен контролировать кампанию, находясь на карантине.

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Об этом пишет Politico.

Сообщается, что накануне у Степиена были легкие симптомы гриппа, после чего был получен позитивный результат теста на COVID-19. Он сохранит контроль над компанией, работая удаленно, но ожидается, что курировать штаб Трампа будет заместитель Степиена Джастин Кларк.

Politico отмечает, что эти новости приходят в опасный для Трампа момент, поскольку его рейтинг отстает от рейтинга Джо Байдена и уходит время, чтобы наверстать упущенное.

Напомним, ранее сообщалось, что Трампа госпитализировали менее чем через 24 часа после положительного результата теста на коронавирус. Он будет проходить лечение в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.

Также сообщалось, что он не передавал свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу и самостоятельно продолжает выполнять обязанности.

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