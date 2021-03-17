Городская комиссия Киева сегодня обсудит ужесточение карантина

"Вчера собиралась и сегодня будем собираться. Да (будут рассматривать ужесточение карантина - ред.). (Будем рассматривать - ред.) все возможные мероприятия, которые можно сделать", - сказал он.

Рубан отметил, что сегодня в Киеве наблюдается сложная ситуация, которая связана, в частности, с миграцией населения.

"Сегодня в Киеве ситуация с большим количеством миграции. Необходимо решить вопрос относительно усиленных мер и вообще, чуть ли не в "красную зону" перейти, но это вопрос исключительно на уровне Кабинета министров", - заявил он.

Глава столичной Госпотребслужбы пояснил, что Киев не может самостоятельно перейти в "красную зону" карантина, поскольку, согласно постановлению Кабмина, регионы могут только усиливать контроль за соблюдением ограничений.