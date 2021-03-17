Міська комісія Києва сьогодні може обговорити посилення карантину

Сьогодні, 17 березня, столична комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій збереться на засідання. Планують обговорити посилення карантину в Києві.
Про це РБК-Україна розповів голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.
"Вчора збиралася і сьогодні будемо збиратися. Так (будуть розглядати посилення карантину - ред.). (Будемо розглядати - ред.) всі можливі заходи, які можна зробити", - сказав він.
Рубан зазначив, що сьогодні у Києві спостерігається складна ситуація, яка пов'язана, зокрема, з міграцією населення.
"Сьогодні у Києві ситуація з великою кількістю міграції. Необхідно вирішити питання щодо посилених заходів і взагалі, ледь не в "червону зону" перейти, але це питання виключно на рівні Кабінету міністрів", - заявив він.
Голова столичної Держспоживслужби пояснив, що Київ не може самостійно перейти у "червону зону" карантину, оскільки, згідно з постановою Кабміну, регіони можуть тільки посилювати контроль за дотриманням обмежень.
Водночас два співрозмовники видання в КМДА сказали, що на сьогодні засідання комісії не планується.
Нагадаємо, вчора мер Києва Віталій Кличко закликав уряд посилити обмеження карантину, які діють у "помаранчевій зоні", зокрема в Києві.
Водночас в Кабміні звернулися до місцевих органів влади з проханням не чекати на рішення уряду, а самостійно посилювати обмеження карантину у разі такої потреби.
До цього міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що Київ близький до потрапляння у "червону зону" карантину.