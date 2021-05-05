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В Госпогранслужбе оценили перспективы введения COVID-паспортов

Новина українською → Киев, Среда 05 мая 2021 10:40
В Госпогранслужбе оценили перспективы введения COVID-паспортов Фото: в ГПСУ готовы внедрить COVID-паспорта (пресс-служба ГПСУ)
Автор: Олег Черныш, Игорь Литвиненко

Государственная пограничная служба Украины готова внедрять паспорта вакцинации от коронавируса. Такой документ позволит людям безопасно путешествовать.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

По его словам, относительно ситуации с введением COVID-паспортов нельзя говорить о нарушении прав человека.

"Если кто-то считает, что это является нарушением прав человека, он может себе просто не делать прививку", - пояснил Дейнеко.

При этом он признает, что если человек откажется от прививки, он не сможет никуда выехать.

"Вопрос же не в том, что человек не сможет уехать, например, из Украины, вопрос в том, что он не сможет попасть туда, куда он планирует поездку. Я думаю, что это мировая перспектива ближайших месяцев, пока она еще на этапе обсуждения", - считает глава ГПСУ.

Дейнеко добавил, что Украина внимательно отслеживает тенденцию внедрения паспортов вакцинации другими странами.

"Если будут приняты соответствующие решения, то Государственная пограничная служба готова к этому. Такие документы вообще надо больше воспринимать как создание коллективного иммунитета против коронавируса, которые могут способствовать безопасным путешествиям людей", - отметил он.

Напомним, ранее страны G20 поддержали введение паспортов вакцинации от COVID для туристов.

Также сообщалось, что ЕС запустит паспорта вакцинации от COVID в середине июня, а Италия - уже в мае.

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