У Держприкордонслужбі оцінили перспективи введення COVID-паспортів

За його словами, щодо ситуації з введенням COVID-паспортів не можна говорити про порушення прав людини.

"Якщо хтось вважає, що це є порушенням прав людини, він може собі просто не робити щеплення", - пояснив Дейнеко.

При цьому він визнає, що якщо людина відмовиться від щеплення, він не зможе нікуди виїхати.

"Питання ж не в тому, що людина не зможе виїхати, наприклад, з України, питання в тому, що він не зможе потрапити туди, куди він планує поїздку. Я думаю, що це світова перспектива найближчих місяців, поки вона ще на етапі обговорення", - вважає глава ДПСУ.

Дейнеко додав, що Україна уважно відстежує тенденцію впровадження паспортів вакцинації іншими країнами.

"Якщо будуть прийняті відповідні рішення, то Державна прикордонна служба готова до цього. Такі документи взагалі треба більше сприймати як створення колективного імунітету проти коронавірусу, які можуть сприяти безпечним подорожам людей", - зазначив він.