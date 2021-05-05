У Держприкордонслужбі оцінили перспективи введення COVID-паспортів
Державна прикордонна служба України готова впроваджувати паспорта вакцинації від коронавірусу. Такий документ дозволить людям безпечно подорожувати.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава ДПСУ Сергій Дейнеко.
За його словами, щодо ситуації з введенням COVID-паспортів не можна говорити про порушення прав людини.
"Якщо хтось вважає, що це є порушенням прав людини, він може собі просто не робити щеплення", - пояснив Дейнеко.
При цьому він визнає, що якщо людина відмовиться від щеплення, він не зможе нікуди виїхати.
"Питання ж не в тому, що людина не зможе виїхати, наприклад, з України, питання в тому, що він не зможе потрапити туди, куди він планує поїздку. Я думаю, що це світова перспектива найближчих місяців, поки вона ще на етапі обговорення", - вважає глава ДПСУ.
Дейнеко додав, що Україна уважно відстежує тенденцію впровадження паспортів вакцинації іншими країнами.
"Якщо будуть прийняті відповідні рішення, то Державна прикордонна служба готова до цього. Такі документи взагалі треба більше сприймати як створення колективного імунітету проти коронавірусу, які можуть сприяти безпечним подорожам людей", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше країни G20 підтримали введення паспортів вакцинації від COVID для туристів.
Також повідомлялося, що ЄС запустить паспорти вакцинації від COVID в середині червня, а Італія - вже в травні.