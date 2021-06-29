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В Греции отменили масочный режим в ресторанах для COVID-вакцинированных

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Греция, Вторник 29 июня 2021 16:04
В Греции отменили масочный режим в ресторанах для COVID-вакцинированных Фото: в Греции отменили масочный режим в ресторанах для вакцинированных (freepik.com)
Автор: Андрей Василюк

В Греции будут пускать в рестораны без масок полностью вакцинированных против коронавируса. Правительство хочет стимулировать людей делать прививки против COVID-19.

Об этом сказал государственный министр Джордж Герапетрит, передает Reuters.

Страна в настоящее время ослабляет ограничения, поскольку уровень инфицированности COVID-19 падает, но беспокойство растет в отношении более заразного варианта Delta. Маски для лица ранее были обязательными во всех закрытых общественных помещениях.

"Первая цель - способствовать проекту вакцинации. Привести как можно больше людей (в центры вакцинации - ред.)", - сказал Джордж Герапетрит.

С 15 июля вакцинированных зрителей впервые начали пускать на спортивные площадки, но им все равно надо носить маски. В театрах и кинотеатрах тоже все еще нужно носить маски.

Сейчас более 30,2% населения Греции полностью вакцинировано, а 43,1% получили одну дозу. Правительство стремится достичь 70% к осени.

Люди, которые привиты не полностью, все еще могут посещать рестораны, театры и кинотеатры, но им придется пройти экспресс-тест на коронавирус.

При этом владельцы ресторанов и кафе могут решить принимать лишь полностью привитых клиентов с заполненностью 85% мест, или также невакцинированных клиентов с заполненностью 50% пространства, добавил Герапетрит.

Раньше сообщалось, что в Греции молодым людям предлагают за принятия первой дозы вакцины от коронавируса 150 евро и месяц бесплатного Интернета для телефонов.

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