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У Греції скасували масковий режим в ресторанах для COVID-вакцинованих

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Греція, Вівторок 29 червня 2021 16:04
У Греції скасували масковий режим в ресторанах для COVID-вакцинованих Фото: у Греції скасували масковий режим в ресторанах для вакцинованих (freepik.com)
Автор: Андрій Василюк

У Греції пускатимуть в ресторани без масок повністю вакцинованих проти коронавірусу. Уряд хоче стимулювати людей робити щеплення проти COVID-19.

Про це сказав державний міністр Джордж Герапетрит, передає Reuters.

Країна наразі послаблює обмеження, оскільки рівень інфікованості COVID-19 падає, але занепокоєння зростає щодо більш заразного варіанту Delta. Маски для обличчя раніше були обов’язковими у всіх закритих громадських приміщеннях.

"Перша мета - сприяти проекту вакцинації. Привести якомога більше людей (до центрів вакцинації - ред.)", - сказав Джордж Герапетрит.

З 15 липня вакцинованих глядачів вперше почали пускати на спортивні майданчики, але їм все одно треба носити маски. В театрах та кінотеатрах теж все ще потрібно носити маски.

Наразі понад 30,2% населення Греції повністю вакциновано, а 43,1% отримали одну дозу. Уряд прагне досягти 70% до осені.

Люди, які щеплені не повністю, все ще можуть відвідувати ресторани, театри та кінотеатри, але їм доведеться пройти експрес-тест на коронавірус.

При цьому власники ресторанів та кафе можуть вирішити приймати лише повністю щеплених клієнтів з заповненістю 85% місць, або також невакцинованих клієнтів з заповненістю 50% простору, додав Герапетрит.

Раніше повідомлялося, що в Греції молодим людям пропонують за прийняття першої дози вакцини від коронавірусу 150 євро та місяць безкоштовного Інтернету для телефонів.

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