У Греції скасували масковий режим в ресторанах для COVID-вакцинованих
У Греції пускатимуть в ресторани без масок повністю вакцинованих проти коронавірусу. Уряд хоче стимулювати людей робити щеплення проти COVID-19.
Про це сказав державний міністр Джордж Герапетрит, передає Reuters.
Країна наразі послаблює обмеження, оскільки рівень інфікованості COVID-19 падає, але занепокоєння зростає щодо більш заразного варіанту Delta. Маски для обличчя раніше були обов’язковими у всіх закритих громадських приміщеннях.
"Перша мета - сприяти проекту вакцинації. Привести якомога більше людей (до центрів вакцинації - ред.)", - сказав Джордж Герапетрит.
З 15 липня вакцинованих глядачів вперше почали пускати на спортивні майданчики, але їм все одно треба носити маски. В театрах та кінотеатрах теж все ще потрібно носити маски.
Наразі понад 30,2% населення Греції повністю вакциновано, а 43,1% отримали одну дозу. Уряд прагне досягти 70% до осені.
Люди, які щеплені не повністю, все ще можуть відвідувати ресторани, театри та кінотеатри, але їм доведеться пройти експрес-тест на коронавірус.
При цьому власники ресторанів та кафе можуть вирішити приймати лише повністю щеплених клієнтів з заповненістю 85% місць, або також невакцинованих клієнтів з заповненістю 50% простору, додав Герапетрит.
Раніше повідомлялося, що в Греції молодим людям пропонують за прийняття першої дози вакцини від коронавірусу 150 євро та місяць безкоштовного Інтернету для телефонів.