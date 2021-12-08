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В Греции предлагают отправлять за решетку родителей, которые не пускают детей в школу из-за COVID

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Греция, Среда 08 декабря 2021 12:57
В Греции предлагают отправлять за решетку родителей, которые не пускают детей в школу из-за COVID Фото: в Греции хотят наказывать родителей, которые не пускают в школу детей (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

Министерства образования и юстиции Греции предлагают парламенту принять закон о наказании родителей, которые не позволяют детям посещать учебные учреждения из-за пандемии, COVID-ограничений и по другим причинам. Им может грозить до двух лет тюрьмы и штраф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Money Review.

Такие меры хотят ввести из-за действий родителей и опекунов детей. На сегодняшний день взрослые часто отказываются пускать в школу учеников, ссылаясь на ряд причин.

Документ предусматривает, что лицо, которое осуществляет опеку или фактический уход за несовершеннолетним и не регистрирует или не контролирует обязательное школьное обучение (до средней школы), наказывается тюремным заключением на срок до двух лет и штрафом.

Отмечается, что закон касается родителей учащихся, не достигших 16-летнего возраста.

Напомним, в Великобритании дети с 7 класса должны носить маски в общественных местах. Соответствующее решение приняло Министерство образования.

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