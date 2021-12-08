UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Греции предлагают отправлять за решетку родителей, которые не пускают детей в школу из-за COVID

Автор: Иванна Шовкун

Министерства образования и юстиции Греции предлагают парламенту принять закон о наказании родителей, которые не позволяют детям посещать учебные учреждения из-за пандемии, COVID-ограничений и по другим причинам. Им может грозить до двух лет тюрьмы и штраф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Money Review.

Такие меры хотят ввести из-за действий родителей и опекунов детей. На сегодняшний день взрослые часто отказываются пускать в школу учеников, ссылаясь на ряд причин.

Документ предусматривает, что лицо, которое осуществляет опеку или фактический уход за несовершеннолетним и не регистрирует или не контролирует обязательное школьное обучение (до средней школы), наказывается тюремным заключением на срок до двух лет и штрафом.

Отмечается, что закон касается родителей учащихся, не достигших 16-летнего возраста.

Напомним, в Великобритании дети с 7 класса должны носить маски в общественных местах. Соответствующее решение приняло Министерство образования.

Читайте РБК-Украина в Google News
Греция