В Греции продлили всеобщий карантин до 5 апреля

Правительство Греции приняло решение продлить всеобщий карантин в стране. Он будет действовать по меньшей мере до 5 апреля.

Решение о продлении карантина было принято властями из-за сохраняющегося в некоторых регионах страны высокого уровня заболеваемости коронавирусом.

Напомним, Румыния и Греция планируют договориться о путешествиях с использованием собственных сертификатов вакцинации от коронавируса. Это позволит открыть туризм между двумя странами.

Кроме того, в Греции с апреля будут бесплатно раздавать наборы для самостоятельного тестирования на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в начале марта правительство Греции продлило действующий в стране локдаун, а также ужесточило ограничения, введенные из-за COVID-19.

Добавим, что правительство Греции намерено открыть страну для туристов с 14 мая. В Грецию можно будет попасть при условии наличия отрицательного теста на коронавирус или человек полностью вакцинировался от COVID-19.