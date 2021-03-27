У Греції продовжили загальний карантин до 5 квітня

Уряд Греції прийняв рішення продовжити загальний карантин в країні. Він діятиме щонайменше до 5 квітня.

Рішення про продовження карантину було прийнято владою через що зберігається в деяких регіонах країни високого рівня захворюваності коронавірусом.

Нагадаємо, Румунія і Греція планують домовитися про подорожі з використанням власних сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Це дозволить відкрити туризм між двома країнами.

Крім того, у Греції з квітня будуть безкоштовно роздавати набори для самостійного тестування на коронавірус.

Раніше повідомлялося, що на початку березня уряд Греції продовжив діє в країні локдаун, а також посилив обмеження, введені через COVID-19.

Додамо, що уряд Греції має намір відкрити країну для туристів з 14 травня. У Греції можна буде потрапити за умови наявності негативного тесту на коронавірус або людина повністю вакцинувалася від COVID-19.