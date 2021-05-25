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В Греции сделали 5 млн прививок от COVID. Полностью вакцинировались 1,8 млн граждан

Автор: РБК-Украина

С начала кампании по вакцинации от коронавируса в Греции сделали 5 млн прививок. Обе дозы вакцины получили 1,8 млн жителей страны.

Об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в Twitter.

По его словам, отметку в 5 млн прививок Греция пересекла по итогам 24 мая. Около 3,2 млн человек получили прививки по крайней мере первой дозой, и 1,8 млн - завершили вакцинацию.

"Мы быстрыми темпами движемся вперед к нашей цели - свободе", - добавил премьер.

Отметим, что население страны составляет 10,7 млн жителей.

Напомним, 15 мая Греция приняла первых туристов после длительного перерыва из-за коронавируса.

Кроме того, Греция решила открыть границу для туристов из Украины и определила условия для пересечения границы.

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