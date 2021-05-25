У Греції зробили 5 млн щеплень від COVID. Повністю вакцинувалися 1,8 млн громадян

З початку кампанії з вакцинації від коронавірусу в Греції зробили 5 млн щеплень. Обидві дози вакцини отримали 1,8 млн жителів країни.
Про це повідомив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у Twitter.
За його словами, позначку в 5 млн щеплень Греція перетнула за підсумками 24 травня. Близько 3,2 млн осіб отримали щеплення принаймні першою дозою, і 1,8 млн - завершили вакцинацію.
"Ми швидкими темпами рухаємося вперед до нашої мети-свободи", - додав прем'єр.
Зазначимо, що населення країни становить 10,7 млн жителів.
Нагадаємо, 15 травня Греція прийняла перших туристів після тривалої перерви через коронавірус.
Крім того, Греція вирішила відкрити кордон для туристів з України і визначила умови для перетину кордону.