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У Греції зробили 5 млн щеплень від COVID. Повністю вакцинувалися 1,8 млн громадян

Автор: РБК-Україна

З початку кампанії з вакцинації від коронавірусу в Греції зробили 5 млн щеплень. Обидві дози вакцини отримали 1,8 млн жителів країни.

Про це повідомив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у Twitter.

За його словами, позначку в 5 млн щеплень Греція перетнула за підсумками 24 травня. Близько 3,2 млн осіб отримали щеплення принаймні першою дозою, і 1,8 млн - завершили вакцинацію.

"Ми швидкими темпами рухаємося вперед до нашої мети-свободи", - додав прем'єр.

Зазначимо, що населення країни становить 10,7 млн жителів.

Нагадаємо, 15 травня Греція прийняла перших туристів після тривалої перерви через коронавірус.

Крім того, Греція вирішила відкрити кордон для туристів з України і визначила умови для перетину кордону.

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