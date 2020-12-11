UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Греция ослабит карантин на Рождество

Автор: Анастасия Рокитна

Греция позволит открытие парикмахерских и магазинов во время рождественского сезона. Впрочем, большинство других розничных магазинов будут закрытыми.

Об этом сообщает Reuters.

Также школы, рестораны останутся закрытыми до 7 января. А вот церкви будут открыты только для рождественских и Богоявленских мес 25 декабря и 6 января, с ограниченным количеством верующих.

Сезонные магазины вновь открылись в понедельник, но другие розничные магазины останутся закрытыми для общественности.

В Греции за все время пандемии подтвердили 121 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, правительство Греции приняло решение продлить локдаун в стране до 7 января. Ограничения включают ночной комендантский час и запрет на выезд за пределы домашних префектур.

Отметим, число новых и тяжелых случаев и смертей от коронавируса в Греции недостаточно снизились.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины РождествоГрецияКарантин