Греция ослабит карантин на Рождество

Греция позволит открытие парикмахерских и магазинов во время рождественского сезона. Впрочем, большинство других розничных магазинов будут закрытыми.

Об этом сообщает Reuters.

Также школы, рестораны останутся закрытыми до 7 января. А вот церкви будут открыты только для рождественских и Богоявленских мес 25 декабря и 6 января, с ограниченным количеством верующих.

Сезонные магазины вновь открылись в понедельник, но другие розничные магазины останутся закрытыми для общественности.

В Греции за все время пандемии подтвердили 121 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, правительство Греции приняло решение продлить локдаун в стране до 7 января. Ограничения включают ночной комендантский час и запрет на выезд за пределы домашних префектур.

Отметим, число новых и тяжелых случаев и смертей от коронавируса в Греции недостаточно снизились.