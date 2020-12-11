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Греція послабить карантин на Різдво

Автор: Анастасия Рокитна

Греція дозволить відкриття перукарень і книгарень під час різдвяного сезону. Втім, більшість інших роздрібних магазинів будуть закритими.

Про це повідомляє Reuters.

Також школи, ресторани залишаться закритими до 7 січня. А от церкви будуть відкриті тільки для різдвяних і Богоявленських мес 25 грудня і 6 січня, з обмеженою кількістю віруючих.

Сезонні магазини знову відкрилися в понеділок, але інші роздрібні магазини залишаться закритими для громадськості.

У Греції за весь час пандемії підтвердили 121 тисяч випадків захворювання коронавірусом.

Нагадаємо, уряд Греції прийняв рішення продовжити локдаун в країні до 7 січня. Обмеження включають нічний комендантську годину і заборону на виїзд за межі домашніх префектур.

Зазначимо, число нових і важких випадків та смертей від коронавірусу в Греції недостатньо знизилася.

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