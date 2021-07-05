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Греция признает украинские COVID-сертификаты

Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел совместную конференцию с главой МИД Греции Никосом Дендиасом. Во время которой глава греческой дипломатии заявил, что страна признает украинские COVID-сертификаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную конференцию глав МИД Украины и Греции, которая состоялась в Киеве.

"Я хотел бы поблагодарить за вклад украинцев в развитие греческой экономики. Поскольку около 30 тысяч украинцев работают в греческом морском флоте. И, конечно, много украинцев посещают Грецию как туристы. Я надеюсь, что так будет и в этом году, поскольку мы признаем COVID- сертификаты. Поэтому украинцы по-прежнему смогут посещать Грецию ",- сказал он.

Напомним, что в приложении "Дія" появились первые сертификаты о вакцинации от коронавируса.

Ранее стало известно, с какими странами Украина ведет переговоры по поводу признания COVID-сертификатов.

Добавим, что в ЕС с 1 июля начал свое действие цифровой ковид-сертификат EU Digital Covid Certificat.

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ГрециясертификатыКоронавирусВакцинация