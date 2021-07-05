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Греція визнає українські COVID-сертифікати

Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів спільну конференцію з главою МЗС Греції Нікосом Дендіасом. Під час якої глава грецької дипломатії заявив, що країна визнає українські COVID-сертифікати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну конференцію глав МЗС України та Греції, яка відбулася у Києві.

"Я хотів би подякувати за внесок українців у розвиток грецької економіки. Оскільки близько 30 тисяч українців працюють у грецькому морському флоті. І, звичайно, багато українців відвідують Грецію як туристи. Я сподіваюсь, що так буде і цього року, оскільки ми визнаємо COVID-сертифікати. Тож як і раніше українці зможуть відвідувати Грецію", - сказав він.

Нагадаємо, що у додатку "Дія" з’явилися перші сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.

Раніше стало відомо, з якими країнами Україна веде переговори з приводу визнання COVID-сертифікатів.

Додамо, що в ЄС з 1 липня розпочав свою дію цифровий ковід-сертифікат EU Digital Covid Certificatе.

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ГреціясертификатыКоронавірусВакцинація