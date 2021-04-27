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Групп риска не будет. Латвия в мае начнет всеобщую COVID-вакцинацию

Новина українською → Латвия, Вторник 27 апреля 2021 23:07
Групп риска не будет. Латвия в мае начнет всеобщую COVID-вакцинацию Фото: Латвия в мае начнет прививать всех желающих (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Латвия со следующей недели откроет вакцинацию от коронавируса для всех желающих. Правительство страны решило отказаться от приоритетных групп.

Об этом пишет Латвийское агентство BB.

Вакцинировать от коронавируса население независимо от категории начнут уже с 3 мая. Сначала вакцинацию всех желающих планировали начать на неделю позже, 10 мая, но в ходе дискуссий все же решили выбрать именно такую дату.

В то же время сегодня в Латвии началась вакцинация следующей приоритетной группы. Прививки от коронавируса начали делать заключенным и работникам тюрем, а также постояльцам и работникам приютов.

Напомним, в Украине сегодня началась вакцинация следующей группы риска. С сегодняшнего дня прививки от коронавируса будут делать людям старше 65 лет.

Кроме того, завтра в Украине должны заработать более 2 тысяч пунктов прививания от коронавируса.

Также РБК-Украина рассказывало, что в Британии обе дозы вакцины от коронавируса уже получили 25% взрослого населения.

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