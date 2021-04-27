ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Груп ризику не буде. Латвія у травні почне всезагальну COVID-вакцинацію

Новость на русском → Латвія, Вівторок 27 квітня 2021 23:07
Груп ризику не буде. Латвія у травні почне всезагальну COVID-вакцинацію Фото: Латвія у травні почне щеплювати всіх бажаючих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Латвія з наступного тижня відкриє вакцинацію від коронавірусу для всіх бажаючих. Уряд країни вирішив відмовитися від пріоритетних груп.

Про це пише латвійське агентство BB.

Вакцинувати від коронавірусу населення незалежно від категорії почнуть вже з 3 травня. Спочатку вакцинацію всіх бажаючих планували почати на тиждень пізніше, 10 травня, але в ході дискусій все ж вирішили обрати саме таку дату.

Водночас сьогодні у Латвії почалася вакцинація наступної пріоритетної групи. Щеплення від коронавірусу почали робити ув'язненим та працівникам тюрем, а також мешканцям та працівникам притулків.

Нагадаємо, в Україні сьогодні розпочалася вакцинація наступної групи ризику. Відтепер щеплення від коронавірусу будуть робити людям старшим 65 років.

Крім того, завтра в Україні мають запрацювати понад 2 тисячі пунктів щеплення від коронавірусу.

Також РБК-Україна розповідало, що у Британії обидві дози вакцини від коронавірусу вже отримали 25% дорослого населення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Латвия вакцинація Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19