Груп ризику не буде. Латвія у травні почне всезагальну COVID-вакцинацію

Латвія з наступного тижня відкриє вакцинацію від коронавірусу для всіх бажаючих. Уряд країни вирішив відмовитися від пріоритетних груп.

Вакцинувати від коронавірусу населення незалежно від категорії почнуть вже з 3 травня. Спочатку вакцинацію всіх бажаючих планували почати на тиждень пізніше, 10 травня, але в ході дискусій все ж вирішили обрати саме таку дату.

Водночас сьогодні у Латвії почалася вакцинація наступної пріоритетної групи. Щеплення від коронавірусу почали робити ув'язненим та працівникам тюрем, а також мешканцям та працівникам притулків.