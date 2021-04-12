В Грузии сообщили о распространении британского штамма коронавируса: 50-70% от всех случаев

В Грузии сильно распространился британский штамм коронавируса. Он составляет 50-70% от всех случаев заболеваемости по стране.

Об этом заявил глава Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья здравоохранения Амиран Гамкрелидзе в эфире телеканала rustavi2 .

По его словам, британский штамм коронавируса в Грузии составляет от 50% до 70% случаев от общего числа заболеваемости по стране.

"От 50 до 70% британского штамма циркулирует в стране, а также почти во всех европейских странах", - сказал чиновник.

Отметим, что в Грузии коронавирусом всего заболело 288 тысяч человек. При этом 11 апреля в стране выявлено 707 новых случаев заражения и 8 смертей. Население Грузии небольшое - меньше 4 миллионов человек. При этом, вакцинировали от коронавируса в Грузии уже 16 694 человека.