У Грузії повідомили про поширення британського штаму коронавірусу: 50-70% від усіх випадків

У Грузії сильно поширився британський штам коронавірусу. Він становить 50-70% від всіх випадків захворюваності по країні.

Про це заявив голова Національного центру з контролю над захворюваннями і громадського здоров'я охорони здоров'я Аміран Гамкрелідзе в ефірі телеканалу rustavi2 .

За його словами, британський штам коронавірусу в Грузії становить від 50% до 70% випадків від загального числа захворюваності по країні.

"Від 50 до 70% британського штаму циркулює в країні, а також майже у всіх європейських країнах", - сказав чиновник.

Відзначимо, що в Грузії коронавірусом всього захворіло 288 тисяч людей. При цьому 11 квітня в країні виявлено 707 нових випадків зараження і 8 смертей. Населення Грузії невелика - менш як 4 мільйони осіб. При цьому, вакцинували від коронавірусу в Грузії вже 16 694 людини.