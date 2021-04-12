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У Грузії повідомили про поширення британського штаму коронавірусу: 50-70% від усіх випадків

Автор: Наталья Скороход

У Грузії сильно поширився британський штам коронавірусу. Він становить 50-70% від всіх випадків захворюваності по країні.

Про це заявив голова Національного центру з контролю над захворюваннями і громадського здоров'я охорони здоров'я Аміран Гамкрелідзе в ефірі телеканалу rustavi2.

За його словами, британський штам коронавірусу в Грузії становить від 50% до 70% випадків від загального числа захворюваності по країні.

"Від 50 до 70% британського штаму циркулює в країні, а також майже у всіх європейських країнах", - сказав чиновник.

Відзначимо, що в Грузії коронавірусом всього захворіло 288 тисяч людей. При цьому 11 квітня в країні виявлено 707 нових випадків зараження і 8 смертей. Населення Грузії невелика - менш як 4 мільйони осіб. При цьому, вакцинували від коронавірусу в Грузії вже 16 694 людини.

Нагадаємо, Грузія приєдналася до країн, які підтримали Україну з-за російської агресії. Там висловили солідарність з нашою країною.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Грузії захворів на коронавірус. Іраклій Гарібашвілі перехворів в легкій формі.

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