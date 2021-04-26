Грузия на Пасху закроет кладбища и остановит транспорт
Власти Грузии из-за пандемии коронавируса решили ввести дополнительные ограничения на Пасху и период майских праздников. В частности, решили запретить посещение кладбищ и работу общественного транспорта.
Об этом сообщило "Эхо Кавказа".
Как решили на заседании Межведомственного координационного совета, все дороги к кладбищам будут перекрыты, а с 3 по 12 мая не будет работать общественный транспорт.
Пасхальное богослужение пройдет из соблюдением эпидемиологических рекомендаций, а комендантский час в пасхальную ночь будет сокращен и будет действовать с 23:00 1 мая до 04:00 2 мая.
Отмечается, что 4-11 мая в Грузии из-за ситуации с коронавирусом объявили выходными днями.
Напомним, в отличие от Грузии, в Украине не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху и майские праздники.
Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал, как будут работать украинские церкви на Пасху.