Грузія на Великдень зачинить кладовища та зупинить транспорт

Влада Грузії через пандемію коронавірусу вирішила ввести додаткові обмеження на Великдень та період травневих свят. Зокрема, вирішили заборонити відвідування кладовищ та роботу громадського транспорту.

Як вирішили на засіданні міжвідомчої координаційної ради, всі дороги до кладовищ будуть перекриті, а з 3 по 12 травня не буде працювати громадський транспорт.

Великоднє богослужіння пройде з дотримання епідеміологічних рекомендацій, а комендантська година у великодню ніч буде скорочена та діятиме з 23:00 1 травня до 04:00 2 травня.

Зазначається, що 4-11 травня у Грузії через ситуацію з коронавірусом оголосили вихідними днями.