Харьков может сократить интервалы в метро. Чтобы не было толпы на платформах

В Харькове могут сократить интервалы движения поездов метро. Это поможет предотвратить скопления людей на платформах и, соответственно, распространение COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт городского совета Харькова.
Сообщается, что соответствующее решение было принято на заседании местной комиссии по текущей эпидемической ситуации
"Департаменту инфраструктуры Харьковского городского совета, руководству КП "Харьковский метрополитен" (поручено, - ред.) рассмотреть возможность сокращения интервала движения поездов метрополитена во избежание скопления пассажиров. Срок действия - на период карантина, до соответствующего решение", - говорится в документе.
Напомним, ранее сообщалось, что Харьков готовит дополнительные ограничения из-за коронавируса, которые будут касаться работы транспорта.
В это воскресенье, 31 октября, пройдут выборы мэра в Харькове, их не перенесут, даже если город окажется в "красной" зоне карантина.