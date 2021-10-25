Харків може скоротити інтервали в метро. Щоб не було натовпу на платформах

У Харкові можуть скоротити інтервали руху поїздів метро. Це допоможе запобігти скупченню людей на платформах і, відповідно, поширенню COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міської ради Харкова.
Повідомляється, що відповідне рішення було прийнято на засіданні місцевої комісії з поточної епідемічної ситуації
"Департаменту інфраструктури Харківської міської ради, керівництву КП "Харківський метрополітен" (доручено, - ред.) розглянути можливість скорочення інтервалу руху поїздів метрополітену, щоб уникнути скупчення пасажирів. Термін дії - на період карантину, до відповідного рішення", - йдеться в документі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Харків готує додаткові обмеження через коронавірус, які стосуватимуться роботи транспорту.
Цієї неділі, 31 жовтня, пройдуть вибори мера в Харкові, їх не перенесуть, навіть якщо місто опиниться в "червоній" зоні карантину.