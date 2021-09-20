В Харькове 85% работников образования вакцинировались от COVID-19

В Харькове учащиеся не будут переходить на дистанционное обучение в связи с COVID-19 , поскольку в городе вакцинировалось 85% работников образования. Об этом заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов на встрече с родительской общественностью Московского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на city.kharkov .

Он отметил, что из-за роста заболеваемости коронавирусом, город Харьков, как и вся страна, перейдет в "желтую" карантинную зону. Однако в городе сохраниться очная форма обучения, поскольку 85% учителей и воспитателей детских садов получили прививки.

"В городе около 85% учителей и воспитателей детских садов сделали прививку от коронавируса. Именно благодаря этому дистанционного обучения в наших школах не будет, и дети смогут получать знания в обычном режиме", - сказал Терехов.