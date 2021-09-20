Карантин в Украине: какие правила действуют и когда ждать ужесточения

Сегодня Кабинет министров решил продлить действие адаптивного карантина до конца года. А уже в ближайшие дни страна должна перейти в "желтую" зону карантина.

Какими будут ограничения и какие привилегии получат вакцинированные - в материале РБК-Украина .

Карантин в Украине продлили

Правительство на сегодняшнем заседании объявило о том, что режим адаптивного карантина в Украине будет действовать еще минимум до 31 декабря 2021 года. До этого времени также будет действовать режим чрезвычайной ситуации.

Адаптивный карантин - это режим при котором страну делят на зоны по уровню распространения коронавируса. В нашей стране таких зон четыре - "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".

В какой зоне Украина сегодня

По состоянию на сегодня вся Украина находится в "зеленой" зоне карантина. В этой зоне население обязано носить маски в помещениях и на массовых мероприятиях, а также соблюдать социальную дистанцию. Других противоэпидемических ограничений в этой зоне нет.

"Желтая" зона: когда введут и что запретят

Вопрос перевода нашей страны в "желтую" зону карантина будет завтра, 21 сентября, рассматривать Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Если комиссия поддержит ужесточение карантина, то Украина окажется в "желтой" зоне уже с 00:00 22 сентября 2021.

Какие ограничения будут действовать:

школы, детсады и вузы работают при условии 80% вакцинированного персонала по крайней мере 1 дозой;

работают при условии 80% вакцинированного персонала по крайней мере 1 дозой; запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади территории или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади территории или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале; не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания , а расстояние между столами - минимум 1,5 метра;

, а расстояние между столами - минимум 1,5 метра; кинотеатры и другие учреждения культуры будут работать с заполненностью залов менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

будут работать с заполненностью залов менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале; спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

Однако этих ограничений можно избежать если 80% участников, организаторов мероприятий или работников заведений имеют по крайней мере одну прививку от коронавируса или отрицательных ПЦР или экспресс-тест (действует 72 часа). Подтвердить вакцинацию можно будет с помощью COVID-сертификата.

Как будут работать COVID-сертификаты: кто и когда получит документ

По новым правилам, COVID-сертификаты будут выдаваться тем, кто:

вакцинировался от коронавируса;

от коронавируса; сделал тест на коронавирус;

на коронавирус; переболел COVID-19.

Для вакцинированных будет два COVID-сертификата - "зеленый" и "желтый".

"Зеленый" - будут выдавать тем, кто прошел полный курс вакцинации (будет действовать 365 дней).

"Желтый" - получат те, кто сделал только одну прививку (будет действовать 120 дней).

Сертификатом можно воспользоваться через приложение "Дия", но также будет возможность их распечатать.

Подтвердить выздоровление от COVID-19 пока нельзя, но эта функция уже в разработке. Министерство цифровой трансформации заявляло, что переболевшие смогут получить сертификат, скорее всего, в октябре.

Если человек имеет медицинские противопоказания к вакцинации или еще не успел получить прививку, то можно будет сформировать COVID-сертификат на основе негативного теста на коронавирус.