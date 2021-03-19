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В Харькове назвали условие введения локдауна

Автор: Лера Полищук

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов заявил, что в Харькове могут ввести локдаун. Однако его введение зависит от того, какая будет динамика заболеваемости коронавирусом после того, как школьники вернутся с каникул.

Об этом шла речь в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

"Ситуация в Харькове на сегодня такая, что мы в "желтой" зоне. У нас полностью сегодня выполняются все протоколы и мы говорим о соблюдении масочного режима, социальной дистанции и так далее", - заявил Терехов.

При этом он отметил, что с понедельника ученики средних школ уходят на каникулы.

Секретарь горсовета заявил, что в Харькове могут ввести локдаун, после того, как школьники вернутся с каникул, однако если повысится динамика заболеваемости коронавирусом.

"Мы будем смотреть по динамике заболеваемости, когда они (школьники, - ред.) будут выходить из каникул. Если мы увидим, что динамика негативная, что увеличилось количество заболевших, то конечно мы будем вводить такие ограничения, как в Киеве и Львове. Потому что жизни людей конечно для нас в приоритете", - подчеркнул он.

Напомним, 18 марта власти Киева приняла решение усилить карантин в городе с 20 марта по 9 апреля включительно. В столице наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.

Кроме того, Кабинет министров пока не обсуждает конкретную дату введения нового локдауна в Украине. Пока политикой правительства остается введение местных локдаунов.

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 19 марта гости студии - Арсен Аваков, Максим Степанов, Виталий Кличко, Андрей Садовой и другие - обсуждают новый локдаун в Киеве и других городах Украины. Кроме того, говорят о возможных последствиях заявления Байдена о Путине. Также в эфире покажут эксклюзивный репортаж из операционной, где проводится трансплантация донорских органов.


Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" киевляне рассказали, планируют ли вакцинироваться от коронавируса.


Также известные врачи Виктор Петров и Алиса Грищенкова рассказали об обострении ситуации с количеством заболевших COVID-19 в западных областях Украины.


Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов откровенно рассказал об обострении ситуации на Донбассе и про расследование в отношении причастных к подписанию Харьковских соглашений.


А перед этим глава Государственной налоговой службы украины Алексей Любченко шокировал заявлением о масштабах теневой экономики Украины.

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