У Харкові назвали умову введення локдауну

"Ситуація в Харкові на сьогодні така, що ми в "жовтій" зоні. У нас сьогодні повністю виконуються всі протоколи і ми говоримо про дотримання масочного режиму, соціальної дистанції і так далі", - заявив Терехов.

При цьому він зазначив, що з понеділка учні середніх шкіл йдуть на канікули.

Секретар міськради заявив, що в Харкові можуть ввести локдаун, після того, як школярі повернуться з канікул, однак якщо підвищиться динаміка захворюваності на коронавірус.

"Ми будемо дивитися по динаміці захворюваності, коли вони (школярі, - ред.) будуть виходити з канікул. Якщо ми побачимо, що динаміка негативна, що збільшилася кількість хворих, то звичайно ми будемо вводити такі обмеження, як у Києві та Львові. Тому що життя людей звичайно для нас в пріоритеті", - підкреслив він.

Нагадаємо, 18 березня влада Києва прийняла рішення посилити карантин в місті з 20 березня по 9 квітня включно. У столиці спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації.

Крім того, Кабінет міністрів поки не обговорює конкретну дату введення нового локдауну в Україні. Поки політикою уряду залишається введення місцевих локдаунов.

У новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 19 березня гості студії - Арсен Аваков, Максим Степанов, Віталій Кличко, Андрій Садовий та інші - обговорюють новий локдаун у Києві та інших містах України. Крім того, говорять про можливі наслідки заяви Байдена про Путіна. Також в ефірі покажуть ексклюзивний репортаж з операційної, де проводиться трансплантація донорських органів.



Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" кияни розповіли, планують вакцинуватися від коронавірусу.



Також відомі лікарі Віктор Петров та Аліса Гріщенкова розповіли про загострення ситуації з кількістю захворілих на COVID-19 у західних областях України.



Крім того, секретар РНБО України Олексій Данілов відверто розповів про загострення ситуації на Донбасі та розслідування щодо причетних до підписання Харківських угод.



А перед цим голова Державної податкової служби Олексій Любченко шокував заявою про масштаби тіньової економіки України.