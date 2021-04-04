В Харькове умер от коронавируса главврач больницы

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов выразил соболезнования семьям умершего.

"В октябре 2020 года Борис Владимирович тяжело заболел коронавирусом, который обострил его хронические заболевания, в первую очередь - сахарный диабет, от чего 4 апреля он скончался", - говорится в сообщении.

Как сообщается, Менкус родился 28 ноября 1951 года в Полтавской области. В 1978 году начал работать в городской больнице №18 сначала врачом-хирургом, а уже с 1979 по 2005 год занимал должность начмеда. С 2005 года был главным врачом медицинского учреждения.