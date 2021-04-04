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Три области близки к "красной" зоне карантина

Новина українською → Киев, Воскресенье 04 апреля 2021 10:58
Три области близки к "красной" зоне карантина Фото: "красную" зону карантина могут расширить (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве здравоохранения обновили данные по ситуации в регионах с коронавирусом. Хмельницкая, Черкасская и Донецкая области могут попасть в "красную" зону.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Хмельницкой области почти на грани разрешенных показатели по загруженности коек с кислородом (64% с 65% разрешенных для "оранжевой" зоны), почти в два раза превышен показатель по госпитализациям.

В Черкасской области превышен показатель по выявлению случаев инфицирования (22,6% при норме 20%).

В Донецкой области на грани разрешенного коэффициент выявления случаев инфицирования (18% при норме 20%) и превышен уровень госпитализаций (65 при норме 60 на 100 тысяч).

Отметим, в "красной" зоне сейчас находится 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Другие регионы - в "оранжевой" зоне, кроме Херсонской области, которая остается единственным "желтым" регионом.

В "красной" зоне запрещена работа ТРЦ, кафе, ресторанов, а также массовые мероприятия. Местная власть может самостоятельно принять решение о работе транспорта.

Напомним, локдаун в Киеве усилят 5 апреля. Дополнительные карантинные ограничения предполагают работу общественного транспорта по спецпропускам.

Кроме того, Николаев и Запорожье ввели жесткий карантин.

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