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У Харкові через ускладнення від коронавірусу помер головний лікар лікарні

Новость на русском → Харків, Неділя 04 квітня 2021 15:36
У Харкові через ускладнення від коронавірусу помер головний лікар лікарні Фото: Борис Менкус (city.kharkov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Головний лікар Харківської міської багатопрофільної лікарні №18 Борис Менкус помер сьогодні, 4 квітня. Він помер через ускладнення від коронавірусу.

Про це повідомила прес-служба Харківської міської ради.

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов висловив співчуття сім'ї померлого.

"У жовтні 2020 року Борис Володимирович тяжко захворів на коронавірус, який загострив його хронічні захворювання, в першу чергу - цукровий діабет, від чого 4 квітня він помер", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, Менкус народився 28 листопада 1951 року в Полтавській області. У 1978 році почав працювати у міській лікарні №18 спочатку лікарем-хірургом, а вже з 1979 по 2005 рік обіймав посаду начмеда. З 2005 року був головним лікарем медичного закладу.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я оновили дані по ситуації в регіонах з коронавірусом. Хмельницька, Черкаська та Донецька області можуть потрапити в "червону" зону.

Зазначимо, в Україні виявили спад нових випадків коронавірусу після вчорашнього антирекорду, захворіли ще 13 738 людей.

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