У Харкові через ускладнення від коронавірусу помер головний лікар лікарні

Головний лікар Харківської міської багатопрофільної лікарні №18 Борис Менкус помер сьогодні, 4 квітня. Він помер через ускладнення від коронавірусу.

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов висловив співчуття сім'ї померлого.

"У жовтні 2020 року Борис Володимирович тяжко захворів на коронавірус, який загострив його хронічні захворювання, в першу чергу - цукровий діабет, від чого 4 квітня він помер", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, Менкус народився 28 листопада 1951 року в Полтавській області. У 1978 році почав працювати у міській лікарні №18 спочатку лікарем-хірургом, а вже з 1979 по 2005 рік обіймав посаду начмеда. З 2005 року був головним лікарем медичного закладу.