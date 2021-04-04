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В Харькове умер от коронавируса главврач больницы

Автор: Анастасия Рокитна

Главный врач Харьковской городской многопрофильной больницы №18 Борис Менкус скончался сегодня, 4 апреля. Он умер из-за осложнений от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов выразил соболезнования семьям умершего.

"В октябре 2020 года Борис Владимирович тяжело заболел коронавирусом, который обострил его хронические заболевания, в первую очередь - сахарный диабет, от чего 4 апреля он скончался", - говорится в сообщении.

Как сообщается, Менкус родился 28 ноября 1951 года в Полтавской области. В 1978 году начал работать в городской больнице №18 сначала врачом-хирургом, а уже с 1979 по 2005 год занимал должность начмеда. С 2005 года был главным врачом медицинского учреждения.

Напомним, в Министерстве здравоохранения обновили данные по ситуации в регионах с коронавирусом. Хмельницкая, Черкасская и Донецкая области могут попасть в "красную" зону.

Отметим, в Украине обнаружили спад новых случаев коронавируса после вчерашнего антирекорда, заболели еще 13 738 человек.

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