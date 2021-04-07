Харьковская область может попасть в "красную зону" в ближайшие дни, - Ляшко

В течение ближайших нескольких дней Харьковская область может попасть в "красную зону" карантина. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом там ухудшается.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

"Область в течение ближайших дней может войти в “красный” уровень эпидемической опасности по определенным постановлением Кабинета Министров Украины критериями", - уверен Ляшко.

Он отметил, что сейчас наблюдается ухудшение эпидемической ситуации в Харьковской области.

Напомним, Харьковская область оказалась на пороге попадания в "красную" зону карантина. В этой зоне запрещается работа ТРЦ, кафе, ресторанов, а также массовые мероприятия. Также ограничивается посещение учебных заведений.

Исполняющий обязанности'обязанности мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что с 10 апреля в городе начнут действовать дополнительные карантинные ограничения.

Сегодня стало известно, что Запорожская и Хмельницкая области перейдут в "красную" зону с 9 апреля.