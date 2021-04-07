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Харківська область може потрапити до "червоної зони" у найближчі дні, - Ляшко

Новость на русском → Середа 07 квітня 2021 19:23
Харківська область може потрапити до "червоної зони" у найближчі дні, - Ляшко Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Протягом найближчих кількох днів Харківська область може потрапити до "червоної зони" карантину. Ситуація з захворюваністю на коронавірус там погіршується.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в Facebook.

Він зазначив, що наразі спостерігається погіршення епідемічної ситуації у Харківській області.

"Область впродовж найближчих днів може увійти до “червоного” рівня епідемічної небезпеки за визначеними постановою Кабінету Міністрів України критеріями", - впевнений Ляшко.

Нагадаємо, Харківська область опинилася на порозі потрапляння у "червону" зону карантину. У цій зоні забороняється робота ТРЦ, кафе, ресторанів, а також масові заходи. Також там обмежується відвідування навчальних закладів.

Виконувач обов'язки мера Харкова Ігор Терехов заявив, що з 10 квітня у місті почнуть діяти додаткові карантинні обмеження.

Сьогодні стало відомо, що Запорізька та Хмельницька області перейдуть в "червону" зону з 9 квітня.

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