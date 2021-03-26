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COVID в Харькове: стала известна причина нехватки кислорода в больницах

Автор: РБК-Украина

В больницах Харькова, где лечат пациентов с коронавирусом, не хватает коек с кислородом. Такая ситуация возникла потому, что в городе нет стационарной кислородной станции.

Об этом заявил исполняющий обязанности городского головы Игор Терехов в эфире политического ток-шоу "Право на владу".

По его словам, в 13-й инфекционной больнице, которая сейчас специализируется на лечении больных с COVID-19, действительно есть проблемы с кислородом. В городе нет кислородной станции, поэтому больницы вынуждены работать на кислородных бочках, которые взяли в аренду.

Вопрос о кислородной станции, которая так необходима городу, неоднократно поднимали городские власти. Обращались и в Харьковскую облгосадминистрацию, и в Министерство охраны здоровья.

"Этот вопрос поднимался уже неоднократно и мы просили Министерство охраны здоровья, чтоб они отреагировали на эту ситуацию", - говорит Игорь Терехов.

Терехов говорит, что проблему обеспечения больниц пытаются решить всеми возможными способами. Из городского бюджета выделили средства на двухмесячный запас медикаментов и закупили кислородные конденсаторы, но вопрос кислородной станции остается открытым.

Также он уточнил, что заполняемость койкомест по Харькову сейчас - на 75%.

Напомним, в Луцке пенсионерка выпала из окна, где лечат больных с коронавирусом. Травмы от падения были не совместимы с жизнью.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области будут судить женщину, которая распространяла фейки о вакцине от коронавируса. Ей грозит штраф или исправительные работы.

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