COVID в Харькове: стала известна причина нехватки кислорода в больницах

По его словам, в 13-й инфекционной больнице, которая сейчас специализируется на лечении больных с COVID-19, действительно есть проблемы с кислородом. В городе нет кислородной станции, поэтому больницы вынуждены работать на кислородных бочках, которые взяли в аренду.

Вопрос о кислородной станции, которая так необходима городу, неоднократно поднимали городские власти. Обращались и в Харьковскую облгосадминистрацию, и в Министерство охраны здоровья.

"Этот вопрос поднимался уже неоднократно и мы просили Министерство охраны здоровья, чтоб они отреагировали на эту ситуацию", - говорит Игорь Терехов.

Терехов говорит, что проблему обеспечения больниц пытаются решить всеми возможными способами. Из городского бюджета выделили средства на двухмесячный запас медикаментов и закупили кислородные конденсаторы, но вопрос кислородной станции остается открытым.

Также он уточнил, что заполняемость койкомест по Харькову сейчас - на 75%.