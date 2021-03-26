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COVID в Харкові: стала відома причина нестачі кисню в лікарнях

Автор: РБК-Україна

У лікарнях Харкова, де лікують пацієнтів з коронавірусом, не вистачає ліжок з киснем. Така ситуація виникла тому, що в місті немає стаціонарної кисневої станції.

Про це заявив виконуючий обов'язки міського голови Ігор Терехов в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу".

За його словами, в 13-ї інфекційної лікарні, яка зараз спеціалізується на лікуванні хворих з COVID-19, дійсно є проблеми з киснем. У місті немає кисневої станції, тому лікарні змушені працювати на кисневих бочках, які взяли в оренду.

Питання кисневої станції, яка так необхідна місту, неодноразово підіймала міська влада. Зверталися і в Харківську облдержадміністрацію, і в Міністерство охорони здоров'я.

"Це питання підіймалося вже неодноразово і ми просили Міністерство охорони здоров'я, аби вони відреагували на цю ситуацію", - говорить Ігор Терехов.

Терехов каже, що проблему забезпечення лікарень намагаються вирішити усіма можливими способами. З міського бюджету виділили кошти на двомісячний запас медикаментів і закупили кисневі конденсатори, але питання кисневої станції залишається відкритим.

Також він уточнив, що заповнюваність ліжкомісць по Харкову зараз - на 75%.

Нагадаємо, у Луцьку пенсіонерка випала з вікна, де лікують хворих з коронавірусом. Травми від падіння були не сумісні з життям.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області судитимуть жінку, яка розповсюджувала фейки про вакцину від коронавірусу. Їй загрожує штраф або виправні роботи.

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