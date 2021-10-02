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Харьковский диспансер в первый день работы переполнился больными COVID-19

Автор: Сергей Пышкин

В первый день работы диспансер радиационной защиты населения в Харьковской области принял 141 больного COVID-19 пациента. Всех подсоединили к ИВЛ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу заместительницы директора больницы Елена Омельяненко.

"Врачи, медсестры, санитарочки к концу смены просто падают с ног. Очередь из машин скорой помощи показывали во всех новостях", - сообщает Омельяненко.

Заместитель директора больницы отметила, что в течение суток госпитализировали 141 больного COVID-19 пациента. Всех подсоединили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"Друзья, подумайте, а может носить маску - это не так уж и тяжело? А может, если вы пропустите какое-то общественное мероприятие, это не так уж и страшно?", - пишет Омельяненко.

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