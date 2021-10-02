Харківський диспансер в пеший день роботи переповнився хворими на COVID-19

"Лікарі, медсестри, санітарочки до кінця зміни просто падають з ніг. Чергу з машин швидкої допомоги показували у всіх новинах", - повідомляє Омельяненко.

Заступниця директора лікарні відзначила, що протягом доби госпіталізували 141 хворого на COVID-19 пацієнта. Усіх під’єднали до апаратів штучної вентиляції легень.

"Друзі, подумайте, а може носити маску - це не так вже й важко? А може, якщо ви пропустите якийсь суспільний захід, це не так вже й страшно?", - пише Омельяненко.