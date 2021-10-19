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В Харьковской области напали на COVID-отделение. Его будет охранять полиция

Автор: Валерия Полищук

В Купянском районе Харьковской области мужчина напал на COVID-отделение. В связи с этим медучреждение будет находиться под охраной правоохранителей.

Об этом заявил руководитель Купянского территориального медицинского объединения Евгений Синько, передает РБК-Украина со ссылкой на заявление.

По его словам, нападение на COVID-отделение произошло 15 октября. Мужчина повредил медицинское оборудование и разбил окна в больнице в поселке Ковшаровка.

"Молодой человек занимался не совсем правильными вещами: разбил окна приемной COVID-отделения, перевернул мебель, испортил оборудование, повалял кислородные баллоны. Мы обратились с заявлением в отделение полиции", - заявил Синько.

Он добавил, что с 19 октября возле COVID-стационара будут дежурить патрульные, чтобы обеспечить порядок и безопасность пациентов и работников медучреждения.

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